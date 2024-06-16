Hasankeyf Kaymakamı İmrak şehit aileleriyle bayramlaştı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleriyle bayramlaştı.

Kaymakam İmrak, Üçyol ve Saklı köylerinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Şehit aileleri, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam İmrak'a teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.