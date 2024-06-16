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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak şehit aileleriyle bayramlaştı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleriyle bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 14:03 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:03
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak şehit aileleriyle bayramlaştı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleriyle bayramlaştı.

        Kaymakam İmrak, Üçyol ve Saklı köylerinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

        Şehit aileleri, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam İmrak'a teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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