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        Batman Valisi Canalp uygulama noktasında polis ekipleriyle bayramlaştı

        Batman Valisi Ekrem Canalp, uygulama noktasında görevli polis memurlarıyla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:26
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        Batman Valisi Canalp uygulama noktasında polis ekipleriyle bayramlaştı
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, uygulama noktasında görevli polis memurlarıyla bayramlaştı.

        Vali Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın ile birlikte Batman Bismil kara yolunda emniyet uygulama noktasını ziyaret etti.

        Burada görevli polis memurlarıyla bayramlaşan Canalp, daha sonra araç sürücülerinin de bayramını tebrik etti.

        Canalp, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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