Hasankeyf Kaymakamı İmrak emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, emniyet ve jandarma personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, emniyet ve jandarma personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Kaymakam İmrak, Kurban Bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğine ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette, görevli polis ve jandarma personeliyle bayramlaşan İmrak, görevlerinde başarılar diledi.
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