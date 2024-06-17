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        Batman'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında, 10 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:28 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:28
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        Batman'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında, 10 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.

        İlçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde bazı çiftçilere ait tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye, Gercüş Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında, yaklaşık 10 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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