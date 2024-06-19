Batman'da suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı
Batman'ın Kozluk ilçesinde, suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde, suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı.
Batman Çayı'nda ailesiyle piknik yapmaya giden Berat (9) ve Esma Artun (12), çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen bölgede mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD jandarma ve Batman İtfaiyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 2 kardeşi bulundukları yerden kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.
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