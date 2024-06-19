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        Hasankeyf'te ziyaretçiler sıcak hava nedeniyle akşam tarihi yerleri geziyor

        Kurban Bayramı tatilinde Hasankeyf ilçesine gelenler sıcak hava nedeniyle akşam tarihi yerleri geziyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:34 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:34
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        Hasankeyf'te ziyaretçiler sıcak hava nedeniyle akşam tarihi yerleri geziyor
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        Kurban Bayramı tatilinde Hasankeyf ilçesine gelenler sıcak hava nedeniyle akşam tarihi yerleri geziyor.

        Kültür turizminin gözde mekanlarından biri olan Hasankeyf ilçesi, bayram tatilinde tarihi mekanlarıyla ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Hasankeyf ilçesine gelenler sıcak hava nedeniyle akşam tarihi yerleri geziyor.

        Ziyaretçiler, İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi, Hasankeyf Müzesi ve Er-Rızk Camisi gibi tarihi mekanları ziyaret etti.

        Esnaf Abdullah Taş, tarihi ilçenin Hasankeyf'in turizmde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Hasankeyf'in köklü tarihi ve kültürüyle ziyaretçilere hitap ettiğini kaydeden Taş, "Çok mutluyuz çünkü esnafın yüzü gülüyor. Hasankeyf gündüz çok sıcak ama akşam hava serinliyor." dedi.

        Ziyaretçilerden Orhan Yılmaz da, gündüz sıcak hava etkili olduğu için gün batımında ve gece saatlerinde gezmeye geldiğini aktardı.

        Kocaeli'nden gelen ziyaretçilerden Ahmet Buzkartaca ise, Hasankeyf'in anlatıldığı kadar güzel bir yer olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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