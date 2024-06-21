Batman'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı

Hayırseverlerin verecekleri desteği beklediklerini aktaran Teymur, bu yıl Gazze'de de kurban eti yardımında bulunduklarını bildirdi.

Teymur, "Hayırseverlerin bizlere vekalet olarak vermiş olduğu kurbanlarımızı kestik, paketlemelerimizi gerçekleştirdik. Veteriner eşliğinde, hijyenik ortamda kesimini gerçekleştirdiğimiz kurban etlerini ailelerimize dağıttık." diye konuştu.

Kurban Bayramı boyunca hayırseverlerin bağışladıkları kurbanların kesimlerinden sonra dağıtımlarını da bitirdiklerini belirten Batman Umut Kervanı Derneği Başkanı Nurettin Teymur, bu sene yetim ve ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kurban eti ulaştırdıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nın birinci gününden bu yana yoğun bir çalışma yürüten Umut Kervanı Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere et ulaştırdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.