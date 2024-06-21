Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı

        Batman Umut Kervanı Derneği, Kurban Bayramı'nda bağışlanan kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:37 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman Umut Kervanı Derneği, Kurban Bayramı'nda bağışlanan kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

        Kurban Bayramı'nın birinci gününden bu yana yoğun bir çalışma yürüten Umut Kervanı Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere et ulaştırdı.

        Kurban Bayramı boyunca hayırseverlerin bağışladıkları kurbanların kesimlerinden sonra dağıtımlarını da bitirdiklerini belirten Batman Umut Kervanı Derneği Başkanı Nurettin Teymur, bu sene yetim ve ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kurban eti ulaştırdıklarını belirtti.

        Teymur, "Hayırseverlerin bizlere vekalet olarak vermiş olduğu kurbanlarımızı kestik, paketlemelerimizi gerçekleştirdik. Veteriner eşliğinde, hijyenik ortamda kesimini gerçekleştirdiğimiz kurban etlerini ailelerimize dağıttık." diye konuştu.

        Hayırseverlerin verecekleri desteği beklediklerini aktaran Teymur, bu yıl Gazze'de de kurban eti yardımında bulunduklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 aylık bebeğine kafa attı! Canavar babaya gözaltı
        6 aylık bebeğine kafa attı! Canavar babaya gözaltı
        İki kardeş suda çırpınmaya başladı! Nefesler tutuldu... Büyük acı!
        İki kardeş suda çırpınmaya başladı! Nefesler tutuldu... Büyük acı!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Tespihini almak isterken ölümün kıyısından döndü!
        Tespihini almak isterken ölümün kıyısından döndü!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        TIR'dan düşen beton blok faciaya yol açtı!
        TIR'dan düşen beton blok faciaya yol açtı!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"

        Benzer Haberler

        Batman'da 15 günlük 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilanı
        Batman'da 15 günlük 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilanı
        Batman'da bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
        Batman'da bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
        Hasankeyf'te ziyaretçiler sıcak hava nedeniyle akşam tarihi yerleri geziyor
        Hasankeyf'te ziyaretçiler sıcak hava nedeniyle akşam tarihi yerleri geziyor
        Batman'da suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı
        Batman'da suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı
        Batman'da, oluşan adacıkta mahsur kalan kardeşler kurtarıldı
        Batman'da, oluşan adacıkta mahsur kalan kardeşler kurtarıldı
        Batman'da 18 dönüm ekili buğday yandı
        Batman'da 18 dönüm ekili buğday yandı