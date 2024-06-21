Batman'da araç lastiğine gizlenmiş 9 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Dedektör köpekle yapılan aramada, aracın yedek lastiğine gizlenmiş 9 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.