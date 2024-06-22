Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'ın Gercüş ilçesinde bazı bölgeler güvenlik bölgesi ilan edildi

        Batman'ın Gercüş ilçesinde bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:22 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'ın Gercüş ilçesinde bazı bölgeler güvenlik bölgesi ilan edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'ın Gercüş ilçesinde bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Gercüş ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ilan edilen geçici güvenlik bölgelerine, vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu belirtildi.

        Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kuzeyde Yakaköy doğusu, Amaşema Tepe, Korkabaniya Tepe, Hanemir Tepe, Bermika Tepe, doğuda Guharamehir Tepe batısı, Diyanigörgiş Tepe batısı, Ardabahli Tepe, Kernaraza Tepe batısı, güneyde, Aydınca köyü kuzeyi ve kuzeybatısı, Hasanora Tepe, Dereiçi köyü kuzeyi, Berharame Tepe ve batıda Kelkeşahmes sırtlarının kuzeyi, Bahrek Deresinin doğusu, Guharaciyaka Tepenin doğusu, Miske Dere ve Hanemir Tepesinin doğusu arasında kalan arazi kesimleri 22 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        Dortmund yine kırmızı beyaz!
        Dortmund yine kırmızı beyaz!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek

        Benzer Haberler

        Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 günlük 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilanı
        Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 günlük 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilanı
        Yedek lastiğe gizlenen uyuşturucuyu 'Linda' buldu
        Yedek lastiğe gizlenen uyuşturucuyu 'Linda' buldu
        Batman'da araç lastiğine gizlenmiş 9 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Batman'da araç lastiğine gizlenmiş 9 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Sokakta tabancayla öldürüldü
        Sokakta tabancayla öldürüldü
        Batman'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı
        Batman'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı
        Batman'da 15 günlük 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilanı
        Batman'da 15 günlük 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilanı