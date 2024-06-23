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        Batman'da petrol sahasındaki yakıt tankerinde çıkan ve stok deposuna sıçrayan yangın söndürüldü

        Batman'ın Kozluk ilçesinde petrol sahasında yakıt tankerinde çıktıktan sonra stok deposuna da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 15:50 Güncelleme: 23.06.2024 - 15:50
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        Batman'da petrol sahasındaki yakıt tankerinde çıkan ve stok deposuna sıçrayan yangın söndürüldü
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde petrol sahasında yakıt tankerinde çıktıktan sonra stok deposuna da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yazılı Petrol Kuyusunun bulunduğu sahada petrol transferi yapıldığı sırada özel bir firmaya ait yakıt tankeri alev aldı.

        Kuyudaki 25 tonluk stok deposuna da sıçrayan alevler nedeniyle 2 patlamanın yaşandığı alandaki yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında, tankerde ve depoda hasar oluştu.

        Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık, petrol kuyusunun bulunduğu sahada dolum sırasında yakıt tankerinin alev aldığını kaydetti.

        Işık, "Sonra stok deposuna sıçrayan yangın ekiplerimizin müdahalesiyle söndürüldü. Şükürler olsun yangın diğer depolara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni şu an bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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