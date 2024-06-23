Batman'da petrol sahasındaki yakıt tankerinde çıkan ve stok deposuna sıçrayan yangın söndürüldü

Işık, "Sonra stok deposuna sıçrayan yangın ekiplerimizin müdahalesiyle söndürüldü. Şükürler olsun yangın diğer depolara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni şu an bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

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