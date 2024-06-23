Batman'da havai fişek atarak yangına neden olan 3 kişi yakalandı

Batman'da havai fişek atarak yangın çıkmasına neden olduğu ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Haziran'da saat 00.40'ta, bir araç içerisinde bulunan 3 kişinin ev, bahçe ve arazilere yakın bir bölgede havai fişek attığı ve bunların yangına neden olduğu bildirildi.

Açıklamada, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucunda araç içerisindeki 3 kişinin yakalandığı aktarıldı. Haklarında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem yapılan şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri belirtildi.