Hasankeyf Kaymakamı İmrak vatandaşları ziyaret etti
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve dileklerini dinledi.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve dileklerini dinledi.
Kaymakam İmrak, hane ziyaretleri kapsamında Dicle Mahallesinde yaşayan vatandaşlara ziyarette bulundu.
Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden İmrak, talep ve ihtiyaçlarını dinledi, devlet olarak her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.
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