Hasankeyf Kaymakamı İmrak vatandaşları ziyaret etti

Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden İmrak, talep ve ihtiyaçlarını dinledi, devlet olarak her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve dileklerini dinledi.

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