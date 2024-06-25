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        Batman'da koruma altındaki çocuklar için sinema etkinliği

        Batman'da koruma altındaki çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:18 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:18
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        Batman'da koruma altındaki çocuklar için sinema etkinliği
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        Batman'da koruma altındaki çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi.

        Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Batman Üniversitesi işbirliğiyle bir alışveriş merkezinde koruma altındaki çocuklara yönelik sinema etkinliği yapıldı.

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimlerinin korunması, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmayı önemsediklerini belirtti.

        Etkinliğe, Vali Ekrem Canalp'ın eşi Dr. Ayten Canalp de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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