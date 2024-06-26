Batman'da boğulma vakalarına karşı uyarı

Batman DSİ 103. Şube Müdürü Eşref İnal, boğulma vakalarına karşı uyarıda bulundu.

DSİ 103. Şube Müdürü İnal yaptığı açıklamada, vatandaşların serinlemek için girdiği baraj, gölet ve sulama kanalları gibi sulak alanlarda meydana gelen boğulma vakalarına karşı çok sayıda önlem aldıklarını ama buna rağmen istenmeyen olayların meydana geldiğini belirtti.

Hava sıcaklığının arttığı bu günlerde baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmesinin tehlikelerine dikkat çeken İnal, şunları kaydetti: