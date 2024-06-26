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        Batman'da anız yangınları ile mücadele toplantısı düzenlendi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde anız yangınları ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:10
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        Batman'da anız yangınları ile mücadele toplantısı düzenlendi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde anız yangınları ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçede olası anız yangınlarını önlemek ve mücadele etmek amacıyla Kaymakam Mehmet Ali İmrak başkanlığında toplantı düzenlendi.

        Köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Halil Rüzgar tarafından sunum yapıldı.

        Toplantıda, anız yangınlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve yürütülecek çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

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