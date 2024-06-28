Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da gümrük kaçağı 44 kamyon lastiği ele geçirildi

        Batman'da bir kamyonette gümrük kaçağı 44 kamyon lastiği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 08:49 Güncelleme: 28.06.2024 - 08:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da gümrük kaçağı 44 kamyon lastiği ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da bir kamyonette gümrük kaçağı 44 kamyon lastiği ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasankeyf Kavşağı'nda bir kamyoneti durdurdu.

        Ekipler, kamyonette yaptığı kontrolde gümrük kaçağı 44 kamyon lastiği ele geçirdi.

        Konuyla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        İran'da oy verme işlemi başladı
        İran'da oy verme işlemi başladı
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı
        Sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Avukat polise küfür etti, arbede çıktı
        Avukat polise küfür etti, arbede çıktı
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        Tete davasında sıcak gelişme
        Tete davasında sıcak gelişme
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme
        Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme

        Benzer Haberler

        Batman'da anız yangınları ile mücadele toplantısı düzenlendi
        Batman'da anız yangınları ile mücadele toplantısı düzenlendi
        Batman'da boğulma vakalarına karşı uyarı
        Batman'da boğulma vakalarına karşı uyarı
        Batman'da koruma altındaki çocuklar için sinema etkinliği
        Batman'da koruma altındaki çocuklar için sinema etkinliği
        Batman'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak vatandaşları ziyaret etti
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak vatandaşları ziyaret etti
        Batman'da apartman dairesinde yangın: 15 kişi dumandan etkilendi
        Batman'da apartman dairesinde yangın: 15 kişi dumandan etkilendi