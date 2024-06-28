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        Batman'da 1 Temmuz'da Yaz Kur'an Kursları başlayacak

        Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş, 1 Temmuz'da Yaz Kur'an Kurslarının bütün camilerde başlayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:39
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        Batman'da 1 Temmuz'da Yaz Kur'an Kursları başlayacak
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        Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş, 1 Temmuz'da Yaz Kur’an Kurslarının bütün camilerde başlayacağını söyledi.

        İl Müftüsü Durmuş, yaptığı açıklamada, okulların tatil olmasıyla birlikte 1 Temmuz'da Yaz Kur'an Kurslarının başlayacağını belirterek, camilerde kurslarla ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydetti.

        Çocuklara Kur'an-ı, Peygamberin sünnetini, camiyi ve manevi değerleri öğretmek için kursları çok önemsediklerini anlatan Durmuş, ailelerin tatil boyunca çocuklarını camilere ve Kur'an kurslarına göndermeye davet etti.

        Çocukların dini eğitim alabilmeleri için görevlilerin yoğun bir şekilde çalışacaklarını ifade eden Durmuş, şöyle konuştu:

        "Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir.' buyurmaktadır. Dolayısıyla çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretmek, onları Kur'an ahlakıyla ahlaklandırmak, Hazreti Peygamberin sünnetini, camiyi, cemaati ve manevi değerleri öğretmek için kursları önemsiyoruz. Gayemiz bu çocuklarımıza Allah'ı, Peygamberi, ahlakı, anne ve babaya saygıyı, sevgiyi öğretmek ve hayırlı bir nesil yetiştirmektir. Çocuklar öğrendikleri bilgiler ile ailelerine hayırlı birer evlat olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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