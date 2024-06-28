Batman'da 1 Temmuz'da Yaz Kur'an Kursları başlayacak

Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş, 1 Temmuz'da Yaz Kur’an Kurslarının bütün camilerde başlayacağını söyledi.

İl Müftüsü Durmuş, yaptığı açıklamada, okulların tatil olmasıyla birlikte 1 Temmuz'da Yaz Kur'an Kurslarının başlayacağını belirterek, camilerde kurslarla ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydetti.

Çocuklara Kur'an-ı, Peygamberin sünnetini, camiyi ve manevi değerleri öğretmek için kursları çok önemsediklerini anlatan Durmuş, ailelerin tatil boyunca çocuklarını camilere ve Kur'an kurslarına göndermeye davet etti.