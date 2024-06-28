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        Batman'da Hibe Destek Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Batman'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl İrtibat Ofisi tarafından çiftçilere "IPARD III Hibe Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:02 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:02
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        Batman'da Hibe Destek Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Batman'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl İrtibat Ofisi tarafından çiftçilere "IPARD III Hibe Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, TKDK Batman İl İrtibat Ofisi yetkilileri tarafından temmuz ayında çıkılacak çağrı ilanı öncesi bilgilendirme yapıldı.

        Toplantıda konuşan Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, TKDK'nın bir çok alanda yatırımcılara destek olduğunu belirtti.

        Aydın, "Program kapsamında sanayi tesisleri, bitkisel üretim, kırsal turizm ve makine ekipmanına kadar bir çok alanda yatırımcılara destek olunacak. TKDK desteklemeleri ile kurulacak ve AB standartlarına göre modernize edilecek işletmeler ile tarım ve sanayi sektöründe, hayvancılığın gelişmesinde, verimliliğin artırılmasında ve tarımsal üretim sektöründe güç katacağına inanıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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