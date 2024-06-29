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        Hasankeyf'te tarihi yapılar gün batımında güzel görüntüler oluşturdu

        Hasankeyf ilçesinde yer alan tarihi yapılar, gün batımında güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:07
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        Hasankeyf'te tarihi yapılar gün batımında güzel görüntüler oluşturdu
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        Hasankeyf ilçesinde yer alan tarihi yapılar, gün batımında güzel görüntü oluşturdu.

        Tarihi dokusuyla kültür turizminin gözde mekanlarından biri olan Hasankeyf'te baraj gölü sahasından nakledilen tarihi eserler, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

        Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi ile Er-Rızk ve Eyyubi camilerinin gün batımında güzel görüntü oluşturdu.

        Vatandaşlardan Kadir Yılmaz, ilçenin çok güzel olduğunu, herkesin gelip görmesi gerektiğini söyledi.

        Tüm gününü ilçede geçirdiğini belirten Yılmaz, "Tarihi eserlerin gün batımı görüntüsü muhteşem, hayran kaldım." ifadelerini kullandı.

        Almanya'dan gelen Dilan Geçit ise tekne turu yaptığını belirterek, "Fotoğrafları paylaştığımda akrabalarım buranın neresi olduğunu soruyorlar. Akrabalarım ve Almanya'daki arkadaşlarım burayı çok beğendi." dedi.

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