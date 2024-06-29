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        Batman'da hayvanların su ihtiyacı dalgıç pompalarla karşılanıyor

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hayvanların içme suyu ihtiyacı, yapılan dalgıç pompa çalışmasıyla giderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:08 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:08
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        Batman'da hayvanların su ihtiyacı dalgıç pompalarla karşılanıyor
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hayvanların içme suyu ihtiyacı, yapılan dalgıç pompa çalışmasıyla giderildi.

        İlçeye bağlı Yakaköy ve Akalın köylerinde hayvanları için su sıkıntısı yaşayan vatandaşların talebi üzerine çalışma başlatıldı.

        İl Özel İdaresi'nin destekleriyle Akalın'da 1200, Yakaköy'de ise 400 metre su kaynağından dalgıç pompa ve borular vasıtasıyla beton sıvatlarına su ulaştırıldı.

        Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından çalışma tamamlanarak su, vatandaşların hizmetine sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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