Batman'da hayvanların su ihtiyacı dalgıç pompalarla karşılanıyor
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hayvanların içme suyu ihtiyacı, yapılan dalgıç pompa çalışmasıyla giderildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hayvanların içme suyu ihtiyacı, yapılan dalgıç pompa çalışmasıyla giderildi.
İlçeye bağlı Yakaköy ve Akalın köylerinde hayvanları için su sıkıntısı yaşayan vatandaşların talebi üzerine çalışma başlatıldı.
İl Özel İdaresi'nin destekleriyle Akalın'da 1200, Yakaköy'de ise 400 metre su kaynağından dalgıç pompa ve borular vasıtasıyla beton sıvatlarına su ulaştırıldı.
Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından çalışma tamamlanarak su, vatandaşların hizmetine sunuldu.
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