Batman'da hayvanların su ihtiyacı dalgıç pompalarla karşılanıyor

İl Özel İdaresi'nin destekleriyle Akalın'da 1200, Yakaköy'de ise 400 metre su kaynağından dalgıç pompa ve borular vasıtasıyla beton sıvatlarına su ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Yakaköy ve Akalın köylerinde hayvanları için su sıkıntısı yaşayan vatandaşların talebi üzerine çalışma başlatıldı.

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