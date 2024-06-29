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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Batman'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:56
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Batman'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente gelerek uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bu kapsamda, dün 3 yolcu üzerinde yapılan aramada, 517 gram sentetik kannabinoid ve 4,20 gram kokain ele geçirildi.

        Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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