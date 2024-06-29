Batman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu kapsamda, dün 3 yolcu üzerinde yapılan aramada, 517 gram sentetik kannabinoid ve 4,20 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente gelerek uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

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