Umut Kervanı Vakfı evlenmek isteyen gençlere destek verecek
Umut Kervanı Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, evlenmek isteyen gençlere destek vereceklerini söyledi.
Umut Kervanı Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, evlenmek isteyen gençlere destek vereceklerini söyledi.
Batman'daki vakıflarını ziyaret eden Elibüyük, vakıf olarak evlenmek isteyen gençlere maddi yardımda bulunacaklarını belirtti.
Bu yıl Türkiye geneli 100 çifti evlendirme projelerinin olduğunu bildiren Elibüyük, şunları kaydetti:
"Yalnız Gazze saldırılarıyla beraber bu projemizi bir müddet rafa kaldırmak zorunda kalmıştık. Şu anda projemizi tekrar hayata geçirmek için sahaya indik. Program çerçevesinde buraya geldik. Bugün sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceğiz, hayırsever iş adamlarımızı ziyaret edeceğiz ve bu projemizden bahsedeceğiz."
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