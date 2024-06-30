Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
Batman Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Batman Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Batman Çayı'nın Kozluk ilçesi Samanyolu köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde piknik yapan iki aileden 7 kişi, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı kurtarma ile AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi halat yardımıyla kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.
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