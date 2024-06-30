Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

        Batman Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:38 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Batman Çayı'nın Kozluk ilçesi Samanyolu köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde piknik yapan iki aileden 7 kişi, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı kurtarma ile AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi halat yardımıyla kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        Panzerler çeyrek finalde
        Panzerler çeyrek finalde
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, mahalle ziyaretinde talep ve öneril...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, mahalle ziyaretinde talep ve öneril...
        Batman'da 20 dönümlük alandaki anız yangını söndürüldü
        Batman'da 20 dönümlük alandaki anız yangını söndürüldü
        Batman Müftülüğü 6 ayda 60 çiftin resmi nikahını kıydı
        Batman Müftülüğü 6 ayda 60 çiftin resmi nikahını kıydı
        Umut Kervanı Vakfı evlenmek isteyen gençlere destek verecek
        Umut Kervanı Vakfı evlenmek isteyen gençlere destek verecek
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Batman'da hayvanların su ihtiyacı dalgıç pompalarla karşılanıyor
        Batman'da hayvanların su ihtiyacı dalgıç pompalarla karşılanıyor