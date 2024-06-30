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        Batman'da anız yangını söndürüldü

        Batman'da anız yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 30.06.2024 - 13:32
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        Batman'da anız yangını söndürüldü
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        Batman'da anız yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Merkez Korik Mahallesi ile Kayabağ Köyü yakınlarında çıkan anız yangınını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Yangına müdahale için bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile TOMA sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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