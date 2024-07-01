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        Batman'da engebeli arazilerde orakla buğday hasadı başladı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde modern tarım araçlarının giremediği engebeli arazilerde buğdayın orak ve tırpanla hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:17 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:17
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        Batman'da engebeli arazilerde orakla buğday hasadı başladı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde modern tarım araçlarının giremediği engebeli arazilerde buğdayın orak ve tırpanla hasadına başlandı.

        İlçenin Yakaköy köyünde buğday ekimi yapan üreticiler, engebeli arazilerine biçerdöver giremediği için hasadı yıllardır geleneksel yöntemlerle yapıyor.

        Günün ilk ışıklarıyla tarlalarının yolunu tutan üreticiler, sıcak havanın etkili olduğu bölgede oraklarla buğday başaklarını keserek hasat ediyor, kesilen başakları iple bağlayarak eşeklerle köye yakın boş bir araziye taşıyorlar.

        Çiftçiler günün sonunda ise kesilen buğday başaklarını patoza atarak sapla samanını ayırıyor.

        Saplarından ayrılan buğdaylar değirmende öğütülerek una dönüştürülürken, samanlar ise hayvanlara verilmek üzere ahırlara götürülüyor.

        Çiftçilerden Seyfettin Orhan, gazetecilere, arazilerinin engebeli olmasından dolayı işlerinin zahmetli olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 45 yıldır çiftçilik yaptığını ifade eden Orhan, "Babamın orağıyla hasat yapıyorum. Köyümüzde kaldık ve hiçbir yere gitmedik. Hayatımızı köyde sürdürüyoruz. Arpa, buğday ve mercimek ekip, biçiyoruz. İşimiz zor. 5 çocuğumla dayanışma halinde çalışıyorum." dedi.

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