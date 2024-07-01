Batman'da engebeli arazilerde orakla buğday hasadı başladı

Yaklaşık 45 yıldır çiftçilik yaptığını ifade eden Orhan, "Babamın orağıyla hasat yapıyorum. Köyümüzde kaldık ve hiçbir yere gitmedik. Hayatımızı köyde sürdürüyoruz. Arpa, buğday ve mercimek ekip, biçiyoruz. İşimiz zor. 5 çocuğumla dayanışma halinde çalışıyorum." dedi.

Çiftçilerden Seyfettin Orhan, gazetecilere, arazilerinin engebeli olmasından dolayı işlerinin zahmetli olduğunu söyledi.

Saplarından ayrılan buğdaylar değirmende öğütülerek una dönüştürülürken, samanlar ise hayvanlara verilmek üzere ahırlara götürülüyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarlalarının yolunu tutan üreticiler, sıcak havanın etkili olduğu bölgede oraklarla buğday başaklarını keserek hasat ediyor, kesilen başakları iple bağlayarak eşeklerle köye yakın boş bir araziye taşıyorlar.

İlçenin Yakaköy köyünde buğday ekimi yapan üreticiler, engebeli arazilerine biçerdöver giremediği için hasadı yıllardır geleneksel yöntemlerle yapıyor.

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