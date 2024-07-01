HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, LGS'de 500 tam puan alan Cemre Taşan'ı ziyaret etti

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kentte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Cemre Taşan'ı ziyaret etti.

Batman 50. Yıl Ortaokulunu ziyaret eden Ramanlı, bu okulda öğrenim gören ve LGS'de 500 tam puan alan Cemre Taşan ile baba Ömer Taşan ve öğretmenlerle görüştü.

Ramanlı, "Öğrencimizi tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan başta ailesi olmak üzere öğretmenlerini ve okul idarecilerini de ayrıca tebrik ediyorum. Bizim için gurur verici. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.