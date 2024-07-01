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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, LGS'de 500 tam puan alan Cemre Taşan'ı ziyaret etti

        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kentte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Cemre Taşan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:00
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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, LGS'de 500 tam puan alan Cemre Taşan'ı ziyaret etti
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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kentte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Cemre Taşan'ı ziyaret etti.

        Batman 50. Yıl Ortaokulunu ziyaret eden Ramanlı, bu okulda öğrenim gören ve LGS'de 500 tam puan alan Cemre Taşan ile baba Ömer Taşan ve öğretmenlerle görüştü.

        Ramanlı, "Öğrencimizi tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan başta ailesi olmak üzere öğretmenlerini ve okul idarecilerini de ayrıca tebrik ediyorum. Bizim için gurur verici. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

        Milletvekili Ramanlı başarısından dolayı kutladığı Cemre Taşan'a hediye verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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