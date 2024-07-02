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        Batman'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

        Batman'da iki köyde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 01:24 Güncelleme: 02.07.2024 - 01:24
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        Batman'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı
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        Batman'da iki köyde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Akoba ve Kocalar köyleri yakınlarında çıkan ve geniş alana yayılan anız yangınına Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın koordinasyonunda Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, emniyet, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerince hızla müdahale edildiği belirtildi.

        Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile destek verilen çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, soğutma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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