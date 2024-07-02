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        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:18 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:18
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        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir ikamette yapılan aramada, 426 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör ve 5 kartuş ele geçirildi.

        Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta ise 57 gram metamfetamin ve 1,11 gram eroin bulundu.

        Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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