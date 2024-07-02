Batman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Batman'ın Gercüş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Batman'ın Gercüş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçenin Yüceköy köyünde ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Müdürlüğü personeli, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Muhtar Hüseyin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanlığının koordinesinde yangına hızlı müdahale edildiğini söyledi.
Yılmaz, "Saat 21.30 sıralarında başlayan yangının söndürülmesi için görevli ekipler ve köylüler canla başla çalıştı. Yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.