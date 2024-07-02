Batman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yılmaz, "Saat 21.30 sıralarında başlayan yangının söndürülmesi için görevli ekipler ve köylüler canla başla çalıştı. Yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İlçenin Yüceköy köyünde ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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