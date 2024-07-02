Batman'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme eğitimleri başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis ettiği 12 havuzda cankurtaranlar ve antrenörler eşliğinde proje kapsamında yüzme eğitimlere başladıklarını söyledi.

Havuzların güvenli olduğunu kaydeden Özperk, çocuk ve yetişkinlerin bu güvenli ortamda temel yüzme eğitimlerini almalarını istediklerini belirtti.