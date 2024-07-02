Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme eğitimleri başladı

        Batman'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme eğitimleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:22 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme eğitimleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme eğitimleri başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis ettiği 12 havuzda cankurtaranlar ve antrenörler eşliğinde proje kapsamında yüzme eğitimlere başladıklarını söyledi.

        Havuzların güvenli olduğunu kaydeden Özperk, çocuk ve yetişkinlerin bu güvenli ortamda temel yüzme eğitimlerini almalarını istediklerini belirtti.

        Geçen sene Batman'da proje kapsamında 17 bin vatandaşa yüzme eğitimi verdiklerini anımsatan Özperk, şöyle konuştu.

        "Bugün sadece il merkezinde kayıt yaptıranların sayısı 2 bin 700'ü aştı. Bu bizi sevindiriyor, mutlu ediyor. Batman'ın çevresinde akarsular, barajlar ve sulama kanalları var. Maalesef her sene boğulma hadiseleri yaşanmakta. Biz de vatandaşlarımıza yüzmeyi iyi bir şekilde öğretmek istiyoruz. Yüzme bilen vatandaşlarımızı da havuzlarımıza bekliyoruz. Temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yüzsünler ve serinlesinler. Yüzme eğitimleri çocuklar için okulların tatil olduğu dönem boyunca olacak. Canlarımız boğulmasın. Özellikle sulama kanallarından ve akarsulardan uzak durmamız gerekir. Yetişkinler için 12 ay boyunca olimpik havuzumuz var. Bakanlığımızın, Batman'ımıza kazandırdığı gerçekten mükemmel bir havuz. Dünya standartlarında bir havuz. Yılın 12 ayı boyunca yetişkinlere yüzme imkanı hazırlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Bir haftalık üvey dedesini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Bir haftalık üvey dedesini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Hindistan'da izdiham faciası: 87 ölü
        Hindistan'da izdiham faciası: 87 ölü
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?

        Benzer Haberler

        Batman'daki yangında 10 bin dönümlük tarım arazisi zarar gördü
        Batman'daki yangında 10 bin dönümlük tarım arazisi zarar gördü
        Batman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Batman'da çıkan anız yangını, söndürüldü
        Batman'da çıkan anız yangını, söndürüldü
        Batman'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı
        Batman'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı
        HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, LGS'de 500 tam puan alan Cemre Taşan'...
        HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, LGS'de 500 tam puan alan Cemre Taşan'...