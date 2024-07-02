Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Batman Çayı'nda yüzerek çıktıkları adacıkta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Batman Çayı'nda yüzerek çıktıkları adacıkta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kentin çıkışında bulunan köprünün yakınlarında çaya giren 2 kişi adacığa çıktıktan sonra geri dönemedi.
İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı arama kurtarma ile 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri 2 kişiyi halat yardımıyla kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.
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