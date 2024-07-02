Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Batman Çayı'nda yüzerek çıktıkları adacıkta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 20:41 Güncelleme: 02.07.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman Çayı'nda yüzerek çıktıkları adacıkta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kentin çıkışında bulunan köprünün yakınlarında çaya giren 2 kişi adacığa çıktıktan sonra geri dönemedi.

        İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı arama kurtarma ile 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri 2 kişiyi halat yardımıyla kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Türkiye'yle diyalog yeni nesillere borç'
        'Türkiye'yle diyalog yeni nesillere borç'
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Fırsatçı emlakçıya ev sahibinden tokat gibi cevap: Yazışmaları ifşa ederek şikayetçi oldu
        Fırsatçı emlakçıya ev sahibinden tokat gibi cevap: Yazışmaları ifşa ederek şikayetçi oldu
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Hindistan'da izdiham faciası: 116 ölü
        Hindistan'da izdiham faciası: 116 ölü
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti

        Benzer Haberler

        Batman'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme eğitimleri baş...
        Batman'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme eğitimleri baş...
        Batman'daki yangında 10 bin dönümlük tarım arazisi zarar gördü
        Batman'daki yangında 10 bin dönümlük tarım arazisi zarar gördü
        Batman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Batman'da çıkan anız yangını, söndürüldü
        Batman'da çıkan anız yangını, söndürüldü
        Batman'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı
        Batman'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı