Batman'da tarlada erkek cesedi bulundu.

Ekiplerin incelemesi sonucu erkeğe ait olduğu belirlenen ceset otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Bıçakçı köyü mevkisindeki bir tarlada dün erkek cesedi gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.