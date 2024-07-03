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        Batman'da düğünde silahla havaya ateş eden 3 şüpheli yakalandı

        Batman'da düğünde silahla havaya ateş eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:33 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:33
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        Batman'da düğünde silahla havaya ateş eden 3 şüpheli yakalandı
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        Batman'da düğünde silahla havaya ateş eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bayındır Şehit Hasan Gül Polis Merkezi Amirliğince, genel toplum güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında Petrol Mahallesi'nde bir düğün merasiminde havaya silahla ateş ederek, genel toplum güvenliğini tehlikeye atan 3️ şüpheli yakalandı, ele geçirilen 2️ pompalı silah ve tabancaya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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