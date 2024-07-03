Batman'da düğünde silahla havaya ateş eden 3 şüpheli yakalandı

Çalışma kapsamında Petrol Mahallesi'nde bir düğün merasiminde havaya silahla ateş ederek, genel toplum güvenliğini tehlikeye atan 3️ şüpheli yakalandı, ele geçirilen 2️ pompalı silah ve tabancaya el konuldu.

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