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        Batman'da dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

        Batman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:39 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:39
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        Batman'da dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
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        Batman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karşı çalışma yürütüldü.

        Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelen araçların resmi kimliklerini, çalıntı veya haciz, yakalama kararlı araçlara nakletmek suretiyle haksız kazanç sağladığı ve vatandaşları mağdur ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmada, bu yıl çeşitli marka ve modellerde 1️1 aracın vatandaşlara satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli yakalandı, araçlar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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