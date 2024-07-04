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        Batman'da gümrük kaçağı 1780 paket sigara ele geçirildi

        Batman'da bir araçta gümrük kaçağı 1780 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:59 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:59
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        Batman'da gümrük kaçağı 1780 paket sigara ele geçirildi
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        Batman'da bir araçta gümrük kaçağı 1780 paket sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Hasankeyf ilçesi kavşağında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 1780 paket sigara bulundu, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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