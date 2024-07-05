Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 45 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Batman'da bir araçta 45 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:45 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 45 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da bir araçta 45 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Araçta 28 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ve 17 kilo 600 gram toz esrar bulundu.

        Olaya ilişkin A.G. ve İ.F. gözaltına alındı.

        Bu kişiler polisteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Marmara'da batan gemiyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı!
        Marmara'da batan gemiyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı!
        Çinliler üretime geliyor
        Çinliler üretime geliyor
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        Babasına siper oldu canını verdi!
        Babasına siper oldu canını verdi!
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Şampiyon güreşçiden bozkurt selamı
        Şampiyon güreşçiden bozkurt selamı
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer
        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Gördükleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördükleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Yatırımlarda zirveden dönüş
        Yatırımlarda zirveden dönüş
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Tahminlerde yer almadılar
        Tahminlerde yer almadılar

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman İl Başkanlığından DEM Parti Milletvekili Oduncu'nun iddiala...
        AK Parti Batman İl Başkanlığından DEM Parti Milletvekili Oduncu'nun iddiala...
        Batman'da 4 yıl aradan sonra devlet okulundan LGS birincisi çıktı
        Batman'da 4 yıl aradan sonra devlet okulundan LGS birincisi çıktı
        Batman'da etçil çekirge görüldü
        Batman'da etçil çekirge görüldü
        Batman'da gümrük kaçağı 1780 paket sigara ele geçirildi
        Batman'da gümrük kaçağı 1780 paket sigara ele geçirildi
        Batman'da, depremde hasar gören araçlarla 'change' dolandırıcılığına 23 göz...
        Batman'da, depremde hasar gören araçlarla 'change' dolandırıcılığına 23 göz...
        Batman'da dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
        Batman'da dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli yakalandı