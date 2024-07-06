Batman'da deneme amaçlı ekilen lavantanın hasadı yapıldı

Hasada Kaymakam Mehmet Ali İmrak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy ve kurum personelleri katıldı.

İlçe merkezinde 13 dekarlık bir bahçede ekimi yapılan lavantanın hasadı, Hasankeyf Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Batman Valiliği, Hasankeyf Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ilçede çiftçilere yeni alternatif ürün sunmak için deneme amaçlı lavanta ekimi yapıldı.

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