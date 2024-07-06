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        Hasankeyf'te yüzme eğitimleri başladı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme eğitimleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:30 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:30
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        Hasankeyf'te yüzme eğitimleri başladı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme eğitimleri başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Hasankeyf ilçesinde yüzme eğitimlerine başlandı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bahçesinde kurulan portatif havuzda, 7-14 yaş aralığındaki çocuklar yüzme eğitimleri alacak.

        Yüzme antrenörleri tarafından verilen eğitimler 2 ay sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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