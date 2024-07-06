Hasankeyf'te yüzme eğitimleri başladı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme eğitimleri başladı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme eğitimleri başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Hasankeyf ilçesinde yüzme eğitimlerine başlandı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bahçesinde kurulan portatif havuzda, 7-14 yaş aralığındaki çocuklar yüzme eğitimleri alacak.
Yüzme antrenörleri tarafından verilen eğitimler 2 ay sürecek.
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