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        Batman Petrolspor Samet Karakoç ile sözleşme imzaladı

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, Samet Karakoç ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 16:13 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:13
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        Batman Petrolspor Samet Karakoç ile sözleşme imzaladı
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, Samet Karakoç ile sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Isparta 32 Spor Kulübünde forma giyen Samet Karakoç (21) ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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