Kozluk'ta kurumların personeline ilk yardım eğitimi verildi
Batman'ın Kozluk ilçesindeki kurumların personeline ilk yardım eğitimi verildi.
Batman'ın Kozluk ilçesindeki kurumların personeline ilk yardım eğitimi verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kaymakamlık ve Kaymakamlığa bağlı kurumların personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.
Eğitimler, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bağlı 112 Acil Servis personeli tarafından verildi.
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