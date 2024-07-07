Batman Üniversitesi'nde "Tazelenme Üniversitesi" iş birliği protokolü imzalandı

Batman Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında Tazelenme Üniversitesi işbirliği protokolü imzalandı.

Batman Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifi kapsamında ileri yaştaki kişilerin toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak ve üniversite bünyesinde eğitim almaları için geliştirilen "60 + Tazelenme Üniversitesi" projesine Batman Üniversitesi de dahil oldu.

İş birliği protokolü imza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mehtap Bingül, hayat boyu öğrenme kapsamında sağlıklı ve aktif yaşlanma konularında Bakanlık olarak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bingül, "Bakanlık olarak sorunlara yerelden başlamanın daha verimli olacağına inanıyoruz. Üniversiteleri, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını ve Bakanlığımızı bu projede masanın birer ayağı olarak görüyoruz. Üniversitelerimizin akademisyenleri öncülüğünde sosyal yaralara çare bulacak çalışmalar gerçekleştirileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Bingül, üniversiteye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe de yaptıkları protokollerle insan odaklı bir üniversite olma misyonlarını gerçekleştirdiklerini belirtti.