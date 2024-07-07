Batman'da bir binanın teras katında çıkan yangına müdahale ediliyor
Batman'da bir binanın teras katında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Batman'da bir binanın teras katında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Fatih Mahallesi 1636. Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede teras katındaki daireleri sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bina sakinlerini tahliye eden ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) destek veriyor.
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