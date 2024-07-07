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        Batman'da bir binanın teras katında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Batman'da bir binanın teras katında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 22:34 Güncelleme: 07.07.2024 - 22:34
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        Batman'da bir binanın teras katında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Batman'da bir binanın teras katında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Fatih Mahallesi 1636. Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede teras katındaki daireleri sardı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bina sakinlerini tahliye eden ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Yangın söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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