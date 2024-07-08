Batman'da haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu
Batman'da, bir süredir haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu.
Batman'da, bir süredir haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu.
Kentteki bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapan ve Tilmerc Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan B.E'den (48) 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve çilingir yardımıyla giren polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri B.E'yi hareketsiz halde buldu.
Ekipler B.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.