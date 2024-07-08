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        Batman'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

        Batman'da 15 gün süreyle açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:30 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:30
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        Batman'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
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        Batman'da 15 gün süreyle açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Batman genelinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının kanunun 17. ve 19. maddelerine istinaden, ilde gerçekleştirilecek basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması ile çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ile her türlü protesto eyleminin ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi gereğince 1 Temmuz'dan itibaren 15 gün süre ile yasaklandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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