Batman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Batman'da "2024 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" ile "İl İdare Şube Başkanları Toplantısı" Vali Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, 2024 yılına ait yatırım projeleri değerlendirilerek, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması konusunda yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Yatırımcı kuruluş temsilcileri yürüttükleri yatırım projeleri hakkında kurula yapmış oldukları sunumların ardından Vali Canalp, yürütülen projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Vali Canalp, şunları kaydetti:

"16 kuruluşa ait 306 proje bulunmakta olup, bu projelerin toplam bedeli 20 milyar 954 milyon 285 bin liradır. Yatırımlar için 2024 yılında ayrılan ödenek tutarı ise 7 milyar 264 milyon 528 bin lira olup bu ödeneğin 2 milyar 558 milyon 24 bin lirası harcanarak, yüzde 35,21 nakdi gerçekleşme, yüzde 43,03 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 16 kuruluşa ait 306 projeden 96'sı tamamlanmış, 166 proje devam etmekte, 29 proje ise ihale aşamasında. 15 proje için çalışmalara ise henüz başlanılmadı."