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        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Batman Valisi Ekrem Canalp'ın başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:19 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:19
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        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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        Batman Valisi Ekrem Canalp'ın başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Canalp, Valilik Toplantı Salonu'nda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, geçen yılın haziran ayında mal varlığına karşı 277 suçun işlendiğini, bu yılın haziran ayında ise bu sayının 191'e düştüğünü söyledi.

        Geçen yıla göre mala karşı işlenen ile iş yerinden, kurumdan ve evden hırsızlık ile yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlarda düşüş yaşandığını belirten Canalp, "Hırsızlık oranında azalma var. Yankesicilik suçları da yüzde 52 azalmıştır. Yüzde 88 olan suç aydınlatma oranı da yüzde 90'a çıkmıştır. Bütün bu suçlarda daha önce suç işlemiş, haklarında yakalama kararı olan kişilerin tespit edilmesi, yakalanması ve cezaevine gönderilmesi en önemli hususlardan biridir." diye konuştu.

        Canalp, geçen yılın ilk 6 ayında mahkemelerce aranan 2 bin 390 kişinin yakalandığını, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 61 artışla bu sayının 3 bin 839'a yükseldiğini belirterek, bu kişilerin cezaevine teslim edildiğini bildirdi.

        Narkotik suçlarla ilgili de bu yılın ilk 6 ayında müdahale edilen olay sayısının 2023'ün aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 93 arttığını dile getiren Canalp, terörle mücadele kapsamında da geçen ay 7 teröristin jandarmanın yaptığı operasyonlarda etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

        Vali Canalp, ayrıca bu sezon anız yakan 32 kişiye 674 bin lira idari para cezası uygulandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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