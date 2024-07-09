Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Petrolspor 2 oyuncu transfer etti

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, Ahmet Kesim ve Emir Alagöz ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:26 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Petrolspor 2 oyuncu transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, Ahmet Kesim ve Emir Alagöz ile sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü'nde forma giyen Ahmet Kesim (34) ve 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nde forma giyen Emir Alagöz (32) ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Arkadaşını taşla öldürdü!
        Arkadaşını taşla öldürdü!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Batman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Batman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Evinde kalp krizi geçiren öğretmen, hayatını kaybetti
        Evinde kalp krizi geçiren öğretmen, hayatını kaybetti
        Batman'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
        Batman'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
        Batman'da haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu
        Batman'da haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu
        Batman'da 9 katlı binanın teras katında yangın: 4 daire kullanılamaz hale g...
        Batman'da 9 katlı binanın teras katında yangın: 4 daire kullanılamaz hale g...