Batman Petrolspor 2 oyuncu transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü'nde forma giyen Ahmet Kesim (34) ve 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nde forma giyen Emir Alagöz (32) ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, Ahmet Kesim ve Emir Alagöz ile sözleşme imzaladı.

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