Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Yürüyüşün ardından Gülistan Caddesi'nde bir süre sessiz bekleyen katılımcılar, hayatını kaybeden Filistinliler için okunan duaların ardından dağıldı.

Gruptakiler, "Kahrolsun İsrail" sloganı attı, "Kalkın ve bu zulme dur deyin" yazılı pankart taşıdı.

İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayrakları taşıyarak Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

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