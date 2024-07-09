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        Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 20:40 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:40
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        Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

        İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayrakları taşıyarak Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Gruptakiler, "Kahrolsun İsrail" sloganı attı, "Kalkın ve bu zulme dur deyin" yazılı pankart taşıdı.

        Yürüyüşün ardından Gülistan Caddesi'nde bir süre sessiz bekleyen katılımcılar, hayatını kaybeden Filistinliler için okunan duaların ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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