Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 400 elektronik sigara, 790 paket sigara, 100 puro, 70 paket elektronik sigara tütünü ve 135 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlemesi amacıyla çalışma yapıldı.

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