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        Batman Valisi Canalp, Güneykent Aile Destek Merkezini ziyaret etti

        Batman Valisi Ekrem Canalp, Güneykent Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:43 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:43
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        Batman Valisi Canalp, Güneykent Aile Destek Merkezini ziyaret etti
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, Güneykent Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

        Kentte 8 Aile Destek Merkezinde yaz dönemi için okuma yazma, bilgisayar, Kur’an-ı Kerim, rölyef, İngilizce, el sanatları, müzik, resim ve yüzme gibi 23 alanda 63 kurs açıldı.

        Güneykent Aile Destek Merkezini ziyaret eden Vali Canalp, kursiyerlerle görüştü.

        Canalp, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Beşir Arslan'dan verilen eğitimlere ilişkin bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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